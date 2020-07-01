Аренда Яхт в Дубае.
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Роскошные дополнения
Фотосессия или видео-ролик на яхте
Опытный фотограф или знатный видеограф запечатлят вашу морскую прогулку на долгие годы. Вы получите от 15 фото большого разрешения, INSTAGRAM версии и ваш ролик на YOUTUBE, чтобы делиться с друзьями
Роскошный трансфер из любого отеля
Прокат спорткаров и кабриолетов
Porsche 911 Carrera (Cabrio), Lamborghini Urus, Mercedes AMG GTS, Audi R8, Porsche Panamera 4S, BMW M5 competition, Porsche Boxter S718
Подарочный сертификат
Любой номинал
Подарочный сертификат - это эксклюзивная возможность сделать необыкновенный подарок для каждого. Забронировать можно любую яхту, минимум на 2 часа.
1000+
Наше кредо
Часто задаваемые вопросы
Как оплатить аренду яхты?
Как отменить бронирование?
Что, если плохие погодные условия?
Что брать с собой на морскую прогулку?