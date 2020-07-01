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Аренда Яхт в Дубае. 
Премиум и VIP яхты.

Аренда моторных и парусных яхт 🛥 в Дубае, ОАЭ без посредников. 
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Наши преимущества

Для всех кто дорожит временем, безупречным сервисом и безопасностью!

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Минимальная и честная цена за аренду яхты, без посредников и зазывал. Договор-оферта с условиями аренды размещен на сайте.

№1 клиентский сервис

Мы дорожим репутацией, к нам возвращаются из года в год. Мы стремимся быть лучшими и предлагаем лучшие яхты!

Профи своего дела

У нас работают только увлеченные яхтингом сотрудники. Профи, которые любят свое дело и яхтинг!

Премиум и VIP 

Только современные и безопасные яхты премиум и VIP класса. Для каждой прогулки яхта проходит влажную уборку с дезинфекцией!  

Бесплатная отмена

В некоторых случаях возможна бесплатная отмена или перенос бронирования не позднее 7 дней до начала аренды.

Яхты для аренды в Дубае (ОАЭ)

 Предлагаем Вам арендовать лучшие яхты в Дубае - с началом прогулок из Дубай Марины.
Аренда любого судна возможна по часам, суткам и неделям! Цены уточняйте в Whatsapp!
Скидка действует в низкий сезон за 7 дней до начала аренды, с Понедельника по Четверг!

Яхта Azimut 45

  • Максимум гостей — 10
  • Количество спальных мест — 6
  • Длина, м — 14. Ширина, м — 4,50
  • Производство  — Италия
250$/час
от 230$/час

Яхта Majesty 48new

  • Максимум гостей — 10
  • Количество спальных мест — 6
  • Длина, м — 15. Ширина, м — 5
  • Производство — ОАЭ
300$/час
от 250$/час

Яхта Sunseeker 64

  • Максимум гостей — 19
  • Количество спальных мест — 6
  • Длина, м — 20. Ширина, м — 5,9
  • Производство — Великобритания
500$/час
от 390$/час

Яхта Azimut 68 sport

  • Максимум гостей — 12
  • Количество спальных мест — 6
  • Длина, м — 21. Ширина, м — 5
  • Производство — Италия
600$/час
от 490$/час

Яхта Sanlorenzo 72

  • Максимум гостей — 22
  • Количество спальных мест — 8
  • Длина, м — 22. Ширина, м — 5,6
  • Производство — Италия
800$/час
от 650$/час

Яхта Majesty 77

  • Максимум гостей — 31
  • Количество спальных мест — 8
  • Длина, м — 23,5. Ширина, м — 6
  • Производство — ОАЭ
600$/час
от 490$/час

Яхта Fairline 78

  • Максимум гостей — 12
  • Количество спальных мест — 8
  • Длина, м — 24,5. Ширина, м — 6
  • Производство — Великобритания
700$/час
от 590$/час

Мегаяхта Sunseeker 90

  • Максимум гостей — 20
  • Количество спальных мест — 10
  • Длина, м — 28. Ширина, м — 6,3
  • Производство — Великобритания
1 300$/час
от 1 090$/час

Мегаяхта Majesty 101 jacuzzi

  • Максимум гостей — 35
  • Количество спальных мест — 10
  • Длина, м — 31. Ширина, м — 7
  • Производство — ОАЭ
1 200$/час
от 950$/час

Мегаяхта Rodriquez 124

  • Максимум гостей — 35
  • Количество спальных мест — 10
  • Длина, м — 38. 
  • Ширина, м — 7,7.
  • Производство — Италия
2 700$/час
от 2 250$/час

Мегаяхта Benetti 50m

  • Максимум гостей — 20-50
  • Количество спальных мест — 10
  • Длина, м — 50. Ширина, м — 9
  • Производство — Италия
  • Подробное видео YOUTUBE
5 000$/час
от 4 650$/час

Мегаяхта Sensation 50m

  • Максимум гостей — 12-50
  • Количество спальных мест — 10
  • Длина, м — 50. 
  • Ширина, м — 9.
  • Производство — Новая Зеландия
5 500$/час
от 4 950$/час
В стоимость включены: - Топливо для судна; - Услуги капитана и профессионального экипажа; - Экипировка для безопасности; 
- Рыболовные снасти; - Безалкогольные газированные напитки, вода и лёд; - Звуковая система на борту.

* цены указаны при аренде продолжительностью 5 и более часов. Цена может быть выше при аренда на меньшее кол-во часов. Минимальная аренда от 2 часов.
Чтобы узнать цену на сутки и недели фрахта, обращайтесь на горячую линию в Whatsapp, и получите персональное предложение.
+7-995-00-599-01

Роскошные дополнения

Аренда гидроцикла
от 200 $
Jetski 1200cc - 1800cc

Фотосессия или видео-ролик на яхте

от 500 $

Опытный фотограф или знатный видеограф запечатлят вашу морскую прогулку на долгие годы. Вы получите от 15 фото большого разрешения, INSTAGRAM версии и ваш ролик на YOUTUBE, чтобы делиться с друзьями

Роскошный трансфер из любого отеля

от 200 $
Премиальный или Luxury трансфер из вашего отеля прямо в марину к арендованной яхте.
Варианты авто -  Mercedes Maybach, Mercedes S222,  Mercedes V (7 мест) и прочее по запросу.

Прокат спорткаров и кабриолетов

от 400 $

Porsche 911 Carrera (Cabrio), Lamborghini Urus, Mercedes AMG GTS, Audi R8, Porsche Panamera 4S, BMW M5 competition, Porsche Boxter S718

Подарочный сертификат 

Любой номинал

Подарочный сертификат - это эксклюзивная возможность сделать необыкновенный подарок для каждого. Забронировать можно любую яхту, минимум на 2 часа.

Маршруты морских прогулок в Дубае

Мы предлагаем классический маршрут, чтобы охватить как можно больше достопримечательностей Дубая и полюбоваться на них с моря. Однако решение как использовать часы аренды всегда остается за вами!
12+
Лучшие яхты Дубая. Премиум и мегаяхты, романтичные и скоростные.
100+
Гости из сотен городов приезжают в Дубай, чтобы отдохнуть и насладиться морем.
355
Солнечных дней в году на побережье Дубая.

1000+

Гостей катаются на парусных и моторных яхтах каждый год, летом и зимой.

Наше кредо

Яхты это моя любовь и страсть с самого детства. Мне посчастливилось вырасти на море и быть всегда рядом с ними. Эти белоснежные недоступные лодки манили меня и я даже и не мог мечтать, что пройдут годы и жизнь даст мне возможность заниматься любимым делом, связанных с арендой лучших яхт для таких же, любящих море, свободу людей. 

Каждый раз на борту яхты ощущаешь себя особенным, человеком, который может все... Сочетание бескрайнего моря, тёплого солнца, свежего бриза и комфорта, шика и статусности, тех яхт, которые мы предлагаем нашим клиентам, дают несравненное удовольствие и радостные воспоминания на всю жизнь! 

Возьмите наши лучшие яхты и Ваши любимые и близкие оценят это по достоинству.

Ярослав Крылатов
Руководитель офиса в Дубае (ОАЭ) 

Отзывы наших клиентов

Отзывы гостей, которые арендовали яхту для морской прогулки. 
Доверяйте отзывам реальных клиентов, а не обещаниям на сайтах. 

Sunseeker 64

Azimut 68S

Majesty 77

Majesty 48

Majesty 101 jacuzzi

Princess 45

Azimut 45

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Часто задаваемые вопросы

Здесь есть все ответы про аренды яхт в Дубае (ОАЭ)
Как забронировать яхту или катер в Дубае?

Как оплатить аренду яхты?

Как отменить бронирование?

Как найти яхту в порту Дубая?
Как увеличить длительность аренды яхты?

Что, если плохие погодные условия?

Сколько времени длится морская прогулка на арендованной яхте?

Что брать с собой на морскую прогулку?

Укачивает или нет на арендованной яхте?
Почему морская прогулка на яхте действительно круто?
Кому подойдет аренда яхты в Дубае?

Не нашли ответа на свой вопрос, хотите убедиться в нашей компетентности, узнать подробности или назначить встречу для осмотра яхт - напишите нам на горячую линию и мы сделаем все, чтобы Ваша прогулка состоялась в лучшем виде!

+7-995-00-599-01
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Политика конфиденциальности

Соблюдение Вашей конфиденциальности важно для нас. По этой причине, мы разработали Политику Конфиденциальности, которая описывает, как мы используем и храним Вашу информацию. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими правилами соблюдения конфиденциальности и сообщите нам, если у вас возникнут какие-либо вопросы.

Сбор и использование персональной информации

Под персональной информацией понимаются данные, которые могут быть использованы для идентификации определенного лица либо связи с ним.

От вас может быть запрошено предоставление вашей персональной информации в любой момент, когда вы связываетесь с нами.

Ниже приведены некоторые примеры типов персональной информации, которую мы можем собирать, и как мы можем использовать такую информацию.


Какую персональную информацию мы собираем:

  • Когда вы оставляете заявку на сайте, мы можем собирать различную информацию, включая ваши имя, номер телефона, адрес электронной почты и т.д.

Как мы используем вашу персональную информацию:

  • Собираемая нами персональная информация позволяет нам связываться с вами и сообщать об уникальных предложениях, акциях и других мероприятиях и ближайших событиях.
  • Время от времени, мы можем использовать вашу персональную информацию для отправки важных уведомлений и сообщений.
  • Мы также можем использовать персональную информацию для внутренних целей, таких как проведения аудита, анализа данных и различных исследований в целях улучшения услуг предоставляемых нами и предоставления Вам рекомендаций относительно наших услуг.
  • Если вы принимаете участие в розыгрыше призов, конкурсе или сходном стимулирующем мероприятии, мы можем использовать предоставляемую вами информацию для управления такими программами.

Раскрытие информации третьим лицам

Мы не раскрываем полученную от Вас информацию третьим лицам.


Исключения:

  • В случае если необходимо — в соответствии с законом, судебным порядком, в судебном разбирательстве, и/или на основании публичных запросов или запросов от государственных органов на территории РФ — раскрыть вашу персональную информацию. Мы также можем раскрывать информацию о вас если мы определим, что такое раскрытие необходимо или уместно в целях безопасности, поддержания правопорядка, или иных общественно важных случаях.
  • В случае реорганизации, слияния или продажи мы можем передать собираемую нами персональную информацию соответствующему третьему лицу – правопреемнику.

Защита персональной информации

Мы предпринимаем меры предосторожности — включая административные, технические и физические — для защиты вашей персональной информации от утраты, кражи, и недобросовестного использования, а также от несанкционированного доступа, раскрытия, изменения и уничтожения.

Соблюдение вашей конфиденциальности на уровне компании

Для того чтобы убедиться, что ваша персональная информация находится в безопасности, мы доводим нормы соблюдения конфиденциальности и безопасности до наших сотрудников, и строго следим за исполнением мер соблюдения конфиденциальности.

Правовая информация

Услуги оказывает юридическое лицо зарегистрированное в РФ
Общество с ограниченной ответственностью “БЕЙСУОТЕР”

Тел. номер +7 (499) 577-0119

ИНН 7719847198
КПП 771901001
ОГРН 1137746489616
ОКПО 17705472
ОКАТО 45263570000

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Банк ПАО Сбербанк
БИК 044525225
Kорр. счет 30101810400000000225
Юр. адрес: 105037, г. Москва, ул. 1-ая Прядильная, 7А-15

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Оплата банковской картой

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*Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается ОАО “Сбербанк России“. Введенная информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платежных системVisa Int. и MasterCard Europe Sprl.


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